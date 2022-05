Für die typische Symbiose zwischen der Hauptstadt und ihren reichen russischen Einwohnern haben die Briten schöne Bonmots erfunden. »Londongrad« zum Beispiel, weil dort inzwischen so viele Russen residieren. Oder »London Laundromat« – die Hauptstadt als Waschsalon für schmutziges Geld aus dem Ausland.

Denn die Taktik, möglichst viele reiche Menschen aus dem Ausland für einen Wohnsitz im Königreich zu begeistern, fußt inzwischen auf eine lange Tradition: Der konservative Premier John Major installierte die Praxis an zahlungskräftige Interessenten »Goldene Visa« auszustellen, kombiniert mit der Aussicht auf ein beschleunigtes Einbürgerungsverfahren. Als Gegenleistung musste lediglich in Großbritannien investiert werden, möglichst in Millionenhöhe, dafür aber egal, ob mittels echter oder Scheinfirmen. Tony Blair behielt diese Praxis bei und als nach den Labour-Jahren die Tories, also die Konservativen unter David Cameron regierten, ging es erst richtig los.

»Das ist richtiggehend explodiert mit den goldenen Visa«, erzählt SPIEGEL-Korrespondent Jörg Schindler in dieser Podcast-Folge. »Und es ist eben nicht nur so, dass die reichen Russen hier mit sehr viel Geld hingekommen sind und das eben in Villen und so weiter investiert haben. Sondern sie haben sich ganz gezielt, fast strategisch eingekauft in die britische Gesellschaft.«

Inzwischen hängen ganze Wirtschaftskreise vom Dasein der Oligarchen ab. Nicht nur Immobilienhändler der gehobenen Kategorie, sondern Restaurants, Bodyguards, Nannys, Gärtner, Fahrer oder Menschen, die die Hunde reicher Zeitgenossen ausführen. Die Verzahnung ist so eng, dass man einen Schock für die britische Wirtschaft befürchten muss. Sanktionen hin oder her – die Oligarchen müssen bleiben, sonst hakt das System, das so viele ernährt.

»Das, was wir hier erleben, ist nur eine Drohkulisse gegen Putin und seine cronies«, sagt Jörg Schindler, »und nicht der Versuch, einen Sumpf auszutrocknen. Und das ist ganz entscheidend. Es geht eben nicht darum, dieses ganze unappetitlich zu beenden. Man will sich einfach nicht dieser Geldflüsse, dieser atemberaubenden Fantastilliarden, die dann nach London fliegen, berauben«. Warum der Begriff Oligarch hier irreführend ist und damit längst nicht nur Russen gemeint sind, wer das System pflegt und in Stand hält und warum Roman Abramowitsch eine besondere Figur dieses Systems ist, darüber spricht Jörg Schindler in dieser Episode von »Acht Milliarden«.



Die aktuelle Folge hören Sie hier: