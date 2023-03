Tatsächlich stellt insbesondere die Eröffnungsfeier die Organisatoren vor Herausforderungen: Die Sportlerinnen und Sportler sollen auf Booten die Seine herunterfahren, dazu werden bis zu 600.000 Zuschauer erwartet. »So eine Eröffnungsfeier hat es noch nie gegeben. Aber wir schaffen das«, sagte ein hochrangiger Beamter kürzlich.

Massive Absicherungen und logistische Probleme

In der bereits mehrfach von schweren Terroranschlägen getroffenen Stadt spielen auch Sicherheitsbedenken eine zentrale Rolle. Allein für die Eröffnungsfeier will Innenminister Gérald Darmanin 35.000 Sicherheitskräfte einsetzen. Während der Spiele sollen es dann im Schnitt etwa 30.000 sein. Die Einstellung privater Sicherheitskräfte laufe bislang schleppend, was an den zu niedrigen Gehältern liegen dürfte, heißt es aus Organisationskreisen.