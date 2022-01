Olympische Winterspiele in China Xi Jinping empfängt Wladimir Putin

Zur Eröffnungszeremonie der Winterspiele will Chinas Präsident Xi Kremlchef Putin und andere Staatsoberhäupter begrüßen. US-Regierungsvertreter reisen aus Protest gegen die Menschenrechtslage in der Volksrepublik nicht an.