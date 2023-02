Es ist, als hätten es die Menschen in China kaum erwarten können. Endlich wieder reisen, endlich wieder Skifahren. Drei Jahre lang war das wegen der strikten Coronamaßnahmen kaum möglich.

Vor einem Jahr fanden unter anderem hier, im Skigebiet Chongli, die Olympischen Winterspiele statt. Besonders im Vorfeld standen die Spiele weltweit in der Kritik: wegen Chinas Missachtung von Menschenrechten, der strikten Null-Covid-Politik und wegen der Region, in der die Spiele stattfinden sollten – eine extrem trockene und im Winter sehr kalte Gegend, in der es kaum schneit.

Doch Xi Jinping verfolgte ein ambitioniertes Ziel: Seine Nation für den Wintersport zu begeistern. Rund ein Fünftel der Chinesinnen und Chinesen sollten mit einer der in China eher unpopulären Sportarten beginnen. China-Korrespondent Georg Fahrion hat sich ein Jahr nach den Winterspielen im Skigebiet Chongli in Zhanjiakou umgehört

Georg Fahrion, China Korrespondent DER SPIEGEL

»Es gab damals eine ganze Menge Kritik an den Spielen in Peking, vor allem wegen Chinas schlechter Menschenrechtsbilanz, aber auch, weil die Spiele angeblich nicht nachhaltig sein. In Teilen stimmt es sicher. Hier unten in Chongli im Tal steht eine Sprungschanze rum. Die wird wohl eher ein weißer Elefant sein, ähnlich wie die Bobbahn in Yanging, ungefähr eine Stunde von hier. Und obwohl es klirrend kalt ist, diese Woche bis -17 Grad, müssen die Pisten ja trotzdem künstlich eingeschneit werden, weil es eben im Norden Chinas im Winter so wenig Niederschlag gibt. Und da reicht der Schnee nicht aus.«

Skispaß auf 100 Prozent Kunstschnee. Wintersport hat bisher in China keine große Rolle gespielt – in einem Land, das in großen Teilen aus Wüste und Subtropen besteht. Was haben die Olympischen Winterspiele im Land verändert?

Tourist

»Die Begeisterung für den Wintersport ist seit den Olympischen Spielen enorm gestiegen. Auch die Zahl der Menschen ist gewachsen. Viel mehr als vorher. Das ist der größte Effekt, den die Olympischen Winterspiele mit sich bringen. Nämlich immer mehr Menschen zum Ski- und Snowboardfahren zu bringen.«

Touristin

»Ja, seit den Olympischen Spielen sind viel mehr Leute hier.«

Schlangen und Gedränge an den Gondel- und Liftstationen habe es früher eher selten gegeben. Und die Ski- und Snowboardschulen haben einen größeren Zulauf.

Reporter: »Haben Sie jetzt mehr Schüler?«

Skilehrer

»Als vor den Olympischen Spielen?«

Reporter: »Ja, als vor den Spielen, meine ich.«

Skilehrer

»Doch, auf jeden Fall. Ziemlich viele.«

Das Skigebiet nordwestlich von Peking gehört mit seinen sieben Ressorts zu den größten Chinas. Schon vor der Coronapandemie kamen hier im Winter vor allem die Reichen aus Peking zum Skifahren hin. Hersteller von Skibekleidung und -equipment sehen in China einen enormen Wachstumsmarkt. Das haben die Olympischen Spiele weiter verstärkt. Die renommierten Marken Atomic und Salomon aus Österreich und Frankreich sind bereits in chinesischem Besitz.

Georg Fahrion, China Korrespondent DER SPIEGEL

»Eine Wintersportnation wie Österreich oder die Schweiz ist China natürlich immer noch nicht. Aber viele hier sind wintersportbegeistert. Unten im Tal sind die Hotels fast alle komplett ausgebucht. Und dass, obwohl die Neujahrsferien inzwischen schon vorbei sind. Die Skischulen sind voll. Hier sind schon mehrere Skilehrer an uns vorbeigekommen, und die Leute haben eine Menge Spaß auf der Piste. Es ist fast ein bisschen wie in den Alpen, bloß eben mit einem chinesischen Touch.«

Der Andrang und das Interesse am Skifahren ist in Chongli in diesem Winter so groß, dass der Skiverleih und die Reparaturwerkstatt kaum mit der Arbeit hinterherkommen.

Tourist

»Man sieht, dass unter den Menschen die Ski-Kultur noch nicht so lange verwurzelt ist. Und man sieht natürlich, dass das generelle Niveau im Vergleich zu Europa doch relativ weit unten ist. Aber ich sehe, die Leute haben Spaß, die Leute versuchen es. Und die Versuchung ist da. Die Leute sehen die Challenge.«

Eines darf dabei nicht fehlen. Natürlich nicht. Der Einkehrschwung ist in den Skigebieten Chinas genauso wichtig wie im Stubaital oder St. Moritz. In Chongli gibt es dafür bereits seit acht Jahren, also lange vor den Spielen, ein österreichisches Restaurant.

Kunj Zjia, Restaurantleiter

»Weil Österreich sehr gut im Skifahren ist. Daher wollten wir ein traditionell österreichisches Restaurant eröffnen für das ganze Skiresort.«

Reporter: »Was ist Ihre Spezialität?«

»Schauen Sie, das da!«

Zwar ist Chinas ehrgeizigen Plan bis jetzt nicht aufgegangen, trotzdem haben die Olympischen Spiele dafür gesorgt, dass es mehr Menschen auf die Piste zieht. Hier in Chongli hängt der Tourismus vom Kunstschnee ab – ein kostspieliges und umweltbelastendes Prozedere, mit dem viele Wintersportregionen weltweit durch den Klimawandel zu kämpfen haben.