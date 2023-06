Und jetzt endlich die gute Nachricht: Diese Traumata lassen sich lösen. Moré berichtet von Menschen, die im hohen Alter noch beginnen, Tagebücher zu schreiben, sich in Gesprächskreisen im Altenheim öffnen oder Seelsorger konsultieren. Für die Enkel gilt in solchen Fällen: »Wenn diese Generation anfängt zu reden, dann darf man sie auch nach Schuld fragen«, so Moré. Das könne Klarheit bringen, helfen, diffuse, negative Gefühle in der Familie zu überwinden – und befreiend wirken.