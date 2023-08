Ja, das sieht schmerzhaft aus. Und dafür ist dieser Herr aus Großbritannien extra mehr als 1500 Kilometer weit geflogen. Sie übrigens ebenso. Und die beiden auch. Litauen ist zu einem neuen Lieblingsziel für Briten geworden. Die Schottin Liz Peck hatte kürzlich einen brandheißen Tipp bekommen.

Liz Peck, Patientin:

»Ich habe eine Freundin, die hier letztes Jahr eine neue Hüfte bekommen hat. Sie spielt jetzt wieder Golf wie ein Profi. Sie läuft wie eine 15-Jährige, dabei ist sie 65! Das will ich auch! Darum bin ich hier.«

Denn im Vereinigten Königreich wär das nichts geworden, mit dem neuen Knie. Zumindest nicht in absehbarer Zeit.

Liz Peck, Patientin:

»Nun, ich lebe in den Highlands in Schottland, ganz im Norden. Und im Moment haben wir die längsten Wartelisten im ganzen Vereinigten Königreich, für alle Arten orthopädischer Eingriffe.«

Heißt: Für eine OP zu Hause hätten alle, die nun hier sind, etwas Geduld aufbringen müssen.

Susan Blakey, Patientin:

»Ich hätte drei Jahre warten müssen.«

Liz Peck, Patientin:

»Zwischen vier und sieben Jahren.«

Susan Blakey, Patientin:

»Und ich warte schon drei Jahre!«

Derek Ross, Patient:

»Selbst ein Tier würde man nicht so eine lange Zeit warten lassen.«

Elizabeth Wallis, Patientin:

»Man weiß nicht, wie viele Jahre man noch hat, wenn man in meinem Alter ist.«

Peck hat es schon überstanden. Die OP ist vorbei, die Erleichterung groß. Für das heimische Gesundheitssystem hat die Britin nicht mehr viele warme Worte übrig.

Liz Peck, Patientin:

»Es ist kaputt, es ist einfach kaputt. Wie man das wieder hinbekommen soll – ich weiß es nicht. Von Großbritannien hieß es immer, es habe das beste Gesundheitssystem Europas. Jetzt habe ich die Behandlung hier erlebt... Kein Vergleich! Wir sind weit, weit zurückgefallen! Leider. Und die Leute leiden!«

In Zahlen sieht das so aus: Mehr als 700.000 Menschen in Großbritannien warten derzeit auf eine Hüft- oder Knie-Operation. Auch die Zahl der Menschen, die generell auf eine Behandlung warten, ist so hoch wie nie: 7,4 Millionen Britinnen und Briten stehen beim National Health Service auf Wartelisten. Theoretisch lassen sich diese umgehen: Indem man eine Privatklinik besucht und selber zahlt. Leisten können sich das die wenigsten. Doch es gibt eine Alternative, und die ist attraktiv.

Susan Blakey, Patientin:

»Hätte ich es in England machen lassen, hätte es zwischen 16.000 und 20.000 Pfund gekostet. Hier hat es 8000 Euro gekostet. Die meisten, die ich hier kennengelernt habe, sind englische Patienten. Offensichtlich kommen wahnsinnig viele Leute hierher.«

Und die bringen dann natürlich auch britischen Humor mit.

Susan Blakey, Patientin:

»Ich versuche zu lächeln!«

Postkarte mit Comic-Pferd:

»Ich kann nicht behaupten, mit meiner neuen Hüfte richtig zufrieden zu sein.«

Schätzungen zufolge reisen pro Jahr mehr als 200.000 Briten für Eingriffe ins Ausland. Dazu raten inzwischen sogar britische Ärzte. So war es bei Derek Ross, der seine Landsfrau Elizabeth Wallis hier im Wartebereich kennengelernt hat.

Derek Ross, Patient:

»Als ich meinen Hausarzt nach einer Empfehlung für private Behandlung fragte, fragte er, ob ich darüber nachgedacht hätte, ins Ausland zu gehen.«

Elizabeth Wallis, Patientin:

»Einige sagen: Uhh... Litauen? Nie davon gehört...«

Derek Ross, Patient:

»Litauen war vermutlich nicht das Erste, was mir in den Sinn kam. Aber nach etwas Recherche kamen wir hierher.«

Privatkliniken in Litauen spielen beim Medizintourismus vorne mit, weil das Gesamtpaket stimmt. Inklusive sind: Flugtickets, Unterkunft und sogar eine Woche Reha. Die müsste man in England auch noch selbst zahlen.

Die »Nordclinic« in Kaunas schaltet vor allem gezielte Onlinewerbung. Den Rest erledigt der gute Ruf – in Form zufriedener Patientinnen und Patienten. Da ist sich der Chirurg sicher.

Šarūnas Tarasevičius, Chirurg »Nordclinic« Kaunas:

»Vor etwa zwölf Jahren haben wir mit dem Medizintourismus angefangen. Und man kann sagen: Wenn man eine bestimmte Anzahl an Patienten operiert, muss man keine Anzeigen mehr schalten. Wenn Ihr Nachbar operiert wurde und Sie noch auf der NHS-Liste stehen, dann sprechen Sie beim Gassigehen mit Ihrem Nachbarn – und entscheiden sich nach Litauen zu kommen.«

Allein in dieser einen Privatklinik lassen sich im Laufe dieses Jahres rund 500 Patienten aus Großbritannien ein neues Hüft- oder Kniegelenk einsetzen, jedes Jahr werden es rund 20 Prozent mehr. Aus Litauen meldet sich hier kaum jemand – denn in öffentlichen Krankenhäusern gibt es vergleichbar gute Behandlung, finanziert über die gesetzliche Krankenversicherung.

Wenige Tage nach der OP können die Patienten schon wieder laufen. Für die meist ältere Kundschaft eine schlagartige Verbesserung der Lebensqualität. Die Zeiten hätten sich geändert, sagt Tarasevičius.

Šarūnas Tarasevičius, Chirurg Nordclinic Kaunas:

»Wenn Sie 20 Jahre zurückdenken: Was haben Patienten mit 65 Jahren da gemacht? Die sind zum Kühlschrank gegangen und zurück. Manchmal sind sie noch einkaufen gegangen. Schaut man heute auf die Patienten mit 65 oder 70, dann wollen die klettern, Skifahren, Tennis spielen… Sie wollen viel mehr machen!«

Derek Ross und Elizabeth Wallis steht die langersehnte Knie-OP kurz bevor. Dass sie trotz der günstigeren Preise privilegiert sind, ist ihnen bewusst.

Derek Ross, Patient

»Ich habe das Glück, dass ich es mir leisten kann. Sollte ich dazu gezwungen sein? Nein. Denke ich, dass es richtig ist? Nein. Aber wenn Sie die Person sind, die Schmerzen hat, zahlen Sie das Geld, um diese Schmerzen loszuwerden.«

Sie freut sich übrigens wieder auf unbeschwerte Wandertouren, er darauf, wieder Golf spielen zu können. First world problems – gelöst in Litauen.