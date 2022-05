SPIEGEL: Wie gefährlich ist die Bürgerwehr Operation Dudula?

Ottilia Maunganidze: Sie schüren soziale Konflikte. Anhänger der Operation Dudula, aber auch Gruppen, die nichts mit ihnen zu tun haben, setzen diese Spannungen dann in Gewalt um. Es ist schwierig, zwischen den einzelnen Akteuren zu unterscheiden. Das ist auch ein Problem für die Operation Dudula selbst – denn die will sich ja als vermeintlich legitime Bewegung für die Belange der armen und entrechteten Südafrikaner präsentieren. Aber die Anführer der Operation Dudula verurteilen es nicht oder nur selten, wenn ihre Sympathisanten Gewalttaten begehen. Denn sie glauben, dass die Leute das Recht in die eigene Hand nehmen dürfen. Wir haben bereits erlebt, dass dadurch Menschen zu Tode kommen.

Zur Person Bild vergrößern Foto: Privat Ottilia Anna Maunganidze ist Projektleiterin am Institute for Security Studies mit Sitz in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. Sie ist spezialisiert auf internationale Menschenrechte, neuartige Sicherheitsbedrohungen und Migrationspolitik.

SPIEGEL: Wir haben einen der Aufmärsche der Operation Dudula in einem Township begleitet. Die Anhänger hinterließen eine Spur der Verwüstung, es kam zu Übergriffen auf vermeintliche Migrantinnen und Migranten – während die anwesenden Polizisten nicht einschritten. Warum schauen die nur zu?

Maunganidze: Die Polizisten wollen nicht selbst zur Zielscheibe von Gewalt werden. Also setzen sie Recht und Gesetz nicht durch. In einigen Fällen arbeiten sie sogar mit diesen Gruppen zusammen. Wir haben erlebt, dass Polizeibeamte gültige Ausweispapiere von Migranten einfach nicht akzeptiert haben. Es ist auch vorgekommen, dass Polizeibeamte von Menschen verlangt haben, sich als Südafrikanerinnen und Südafrikaner zu identifizieren – indem sie eine der lokalen Sprachen sprechen mussten. Das ist sehr besorgniserregend, denn es verleiht Bürgerwehren wie der Operation Dudula Legitimität. So etwas würde in den wohlhabenderen Vierteln des Landes niemals passieren. Das zeigt, wie ungleich die südafrikanische Gesellschaft ist.

SPIEGEL: Warum nehmen die Bürgerwehren Ausländer ins Visier – und nicht die Regierung, die für die Ungleichheit im Land verantwortlich ist? Maunganidze: Die Migranten sind das schwächste Glied in der Kette. Die Operation Dudula prangert zwar immer wieder auch das Versagen des politischen Systems an. Trotzdem wenden sie sich nicht direkt an das Innenministerium. Sie marschieren auch nicht zum Polizeipräsidium. Stattdessen gehen sie zur schwächsten Gruppe und hoffen, dort auf wenig Gegenwehr zu stoßen. Sie glauben, dass sich alle Probleme von selbst lösen, wenn die Migranten verschwinden. Natürlich ist das Quatsch. Wenn alle Ausländer plötzlich ihre Sachen packen und das Land verlassen müssten, würde das keines der grundlegenden Probleme lösen: Ungleichheit, Armut und Kriminalität. Stattdessen macht die Operation Dudula die Sache nur noch schlimmer, denn aufgrund ihrer Aktionen herrschen jetzt in einigen Gegenden erst recht Unsicherheit und Instabilität.

Bild vergrößern Die Polizei schaut oft nur zu – hier allerdings am Rande eines Auftritts von Polizeiminister Bheki Cele in Soweto Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

SPIEGEL: Das Versagen der Regierungspartei ANC hat in den vergangenen Jahren ein politisches Vakuum in den Townships hinterlassen. Maunganidze: Die Bedingungen, unter denen die Menschen in den Townships und Slums leben, sind oft unmenschlich – extreme Armut, Arbeitslosigkeit und Gewalt sind ein großes Problem. Teile der Gesellschaft sind vom wirtschaftlichen Potenzial Südafrikas komplett abgekoppelt. Gleichzeitig leben Leute in unmittelbarer Nähe zu extremem Wohlstand. Das gesamte politische Spektrum hat darin versagt, diese riesige Kluft zu überbrücken – und das ist noch wohlwollend ausgedrückt. Die politischen Repräsentanten leben nicht mehr in den Townships. Es gibt also komplett verschiedene Realitäten.

SPIEGEL: Warum tut sich der ANC so schwer, die Bürgerwehren entschieden zu bekämpfen? Maunganidze: Der Grund ist einfach: Um entschieden dagegen vorgehen zu können, müssten sie erst mal ihr eigenes Versagen bei der Bekämpfung von Armut, Ungleichheit, Kriminalität und Gewalt eingestehen. Das ist für eine Partei an der Macht schwierig.

Bild vergrößern Protestmarsch von Operation Dudula in Rustenberg Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

SPIEGEL: Gibt es Parallelen zwischen der Operation Dudula und der Pro-Trump-Bewegung oder rechten Gruppierungen in Europa? Maunganidze: Die Botschaften sind in der Tat sehr ähnlich: »Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg!«, »Das ist doch unser Land!«. Aber es hat schon eine gewisse Ironie: In den USA und in Europa ist ein Großteil dieser Botschaften rassistisch. In Südafrika sehen wir, dass sowohl die Täter als auch die Opfer Schwarze sind. Die Vorurteile hierzulande haben auch mit der Geschichte der Apartheid zu tun, in dieser Zeit wurden Schwarze massiv benachteiligt. Daher wird weißer Reichtum noch immer als ein vermeintliches Recht angesehen, als Erbe des Apartheidsystems, aber schwarzer Reichtum wird infrage gestellt. »Wie kommt es, dass ein Somalier in meiner Nachbarschaft ein Geschäft eröffnen kann?«, »Wie kommt es, dass eine Frau aus Simbabwe in meiner Nachbarschaft Tomaten verkaufen kann, während ich das nicht schaffe?«

SPIEGEL: Es kam in Südafrika in den vergangenen Jahren immer wieder zu ausländerfeindlichen Übergriffen. Was ist besonders an der jetzigen Situation? Maunganidze: Frühere Wellen ausländerfeindlicher Gewalt sind innerhalb weniger Tage oder Wochen eingedämmt worden. Die derzeitige Welle begann zwar mit einer geringeren Intensität, dauert aber nun schon fast acht Monate an, es ging direkt vor den Lokalwahlen im vergangenen Jahr los. Es ist die bisher längste Kampagne gegen Migranten. Das macht mir große Sorgen, denn es wird viel schwieriger werden, ihr Einhalt zu gebieten. Es zeigt aber auch, dass der darin ausgedrückte Frust nicht einfach wieder verschwinden wird, wie das früher der Fall war.