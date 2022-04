Orthodoxes Osterfest in der Ukraine Beten, während die Bomben fallen

Sie beten, während im Land die Bomben fallen. Auch am heutigen orthodoxen Ostersonntag dauern die Kämpfe in der Ukraine an.

In Saporischschja versuchen die Menschen den Feiertag trotzdem gebührend zu begehen – doch die Angst vor russischen Angriffen sitzt tief.

»Die Sonne scheint, der Himmel ist klar, aber ich habe keinen Frieden in der Seele. Ich wünsche mir so sehr, dass in die Ukraine Freiheit, Liebe und Hoffnung zurückkehren.«

»Wir sind nicht in die Kirche hereingegangen, alles musste schnell gehen. Wir haben den Segen vom Priester empfangen und gehen jetzt schnell nach Hause. Da treffen wir uns mit der Familie und Nachbarn. Alles muss dieses Jahr schnell gehen.«

Unterdessen veröffentlichte der ukrainische Staatspräsident Selenskyj dieses Video aus der Sophienkathedrale in Kiew. Er spricht darin seinen Landsleuten Mut zu.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Vergesst nicht die Leute in Chernihiv, Mykolaiv, Kherson, Sumy, Kharkiv, Izyum, Kramatorsk, Volnovakha, Popasne. All die anderen Städte und Dörfer, aus denen man die Explosionen hört. Lasst uns das Feuerwerk des Sieges hören. Vergesst nicht Mariupol und seine tapferen Verteidiger. Ihr könnt Mauern zerstören, aber nicht unser Fundament aus Mut.«

Russland setzt nach ukrainischen Angaben seine Angriffe trotz des Feiertages unvermindert fort. Betroffen ist weiterhin auch die Hafenstadt Mariupol. Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung in der Stadt. Ein Versuch, Zivilisten aus der Hafenmetropole zu evakuieren, sei gestern gescheitert.

In Odessa sollen unterdessen bei einem Raketenangriff acht Menschen ums Leben gekommen, darunter ein dreimonatiges Kind. Nach ukrainischen Angaben sei unter anderem ein Wohnhaus getroffen worden.

Hoffnung setzen die Menschen in der Ukraine an diesem Tag in den Besuch von US-Außenminister Blinken sowie Verteidigungsminister Austin. Die beiden Politiker wollen heute mit Selenskyj in Kiew zusammentreffen.