In der Nacht zum 25. Juni hatte ein Angreifer in der Nähe einer beliebten Schwulenbar in der norwegischen Hauptstadt Schüsse abgefeuert – die ursprünglich am selben Wochenende geplante Pride-Parade wurde daraufhin abgesagt. Zwei Menschen starben, 21 weitere wurden verletzt. Die Attacke wurde vom norwegischen Geheimdienst als islamistischer Terroranschlag eingestuft – der Terrorverdacht habe sich erhärtet, sagte Polizeianwalt Børge Enoksen am Freitag.