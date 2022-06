Ermittler stufen Anschlag von Oslo als islamistischen Terror ein – Polizisten sollen landesweit Waffen tragen

Die norwegische Ministerin für Kultur und Gleichstellung, Anette Trettebergstuen, ist selbst lesbisch und sagte: »Heute Nacht wurde auf meine Freunde geschossen, und unschuldige Menschen wurden getötet.« In Norwegen, so die Sozialdemokratin, gebe es aber mehr Menschen, die lieben als hassen.

Der Angreifer hatte am Abend vor der großen Pride-Parade in Oslo insbesondere den seit Jahrzehnten in der LGBTQIA+-Community beliebten London Pub im Zentrum der norwegischen Hauptstadt mit Schusswaffen angegriffen. Zwei Menschen starben, mehr als 20 wurden verletzt, zehn davon schwer.