Lebenslange Haft für türkischen Kulturmäzen Europarat fordert sofortige Freilassung Kavalas

Kox erinnerte daran, dass das Vorgehen der türkischen Justiz gegen Kavala als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention eingestuft worden sei. Der Europarat hat wegen der unrechtmäßigen Inhaftierung des Kulturförderers ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ankara eingeleitet, an dessen Ende die Türkei ihr Stimmrecht oder sogar ihre Mitgliedschaft verlieren könnte.

Kavala war am Montag wegen des Vorwurfs des versuchten Umsturzes der Regierung von einem Gericht in Istanbul zu lebenslanger Haft verurteilt worden. International wurde das Urteil scharf kritisiert.

Der Chefdiplomat der EU, Josep Borrell, verurteilte die Entscheidung, weil die türkische Justiz die Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Freilassung Kavalas ignoriert hatte.

USA »beunruhigt und enttäuscht«

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, erklärte wiederum, die USA seien »zutiefst beunruhigt und enttäuscht« über die »ungerechte« Entscheidung des Gerichts in dem Nato-Mitgliedsstaat. Price rief die türkische Regierung auf, »die politisch motivierte Verfolgung zu beenden«.

Der per Video zur Urteilsverkündung zugeschaltete Kavala bezeichnete den jahrelangen Prozess gegen sich als »justizielles Attentat« gegen seine Person. Bei den von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfen handele es sich um »politisch und ideologisch begründete Verschwörungstheorien«, sagte er kurz vor Bekanntgabe des Urteils. Die Anwälte des Kulturförderers kündigten an, in Berufung zu gehen.