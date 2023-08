Helsinki, Finnland

Bei diesem idyllischen Ostseepanorama vor der finnischen Hauptstadt Helsinki denkt man erst einmal nicht an Krisen oder Unruhen. Doch tatsächlich gerät der Ostseeraum vermehrt in den Fokus geopolitischer Interessen -– und damit möglicher Konflikte.

Jukka Savolainen, Hybrid CoE:

»Wir können uns kein Wunschdenken leisten: dass die Ostsee ein »Nato-Binnenmeer« ist und es dort keine militärischen Konflikte geben kann. Ich bin anderer Meinung. Es kann sie geben – und wir müssen uns darauf vorbereiten.«

Mit Finnland als jüngstem Nato-Mitglied und Schweden als Anwärter gehört nun fast die gesamte Ostseeküste dem Militärbündnis an, mit Ausnahme der Küste Russlands, inklusive der Millionenstadt Sankt Petersburg und der hochgerüsteten Exklave Kaliningrad. Die Hoheitsgewässer vor den Küsten der Ostseeanrainer sind bis zu 12 Seemeilen breit. Dahinter beginnen internationale Gewässer. Hier gilt das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Neben Handel lässt es auch Militärmanöver zu.

Quelle: Finnish Defense Forces – Finnische Streitkräfte

Imagefilme der finnischen Marine sollen die Verteidigungsbereitschaft der Truppe zeigen, und auch gemeinsame Übungen mit Nato-Partnern wie hier beim Southern Griffin-Manöver im Mai setzen ein Zeichen der Stärke. Die noch junge Nato-Mitgliedschaft Finnlands bringt neue Aktionen und eine gemeinsame Planung mit der Allianz mit sich. Öffentlichkeitswirksame Truppenübungen von Spezialeinheiten sind allerdings die Ausnahme.

Der Alltag sieht unspektakulärer aus: Ablegen zur Patrouillenfahrt in Helsinki. Hier sind die Kolleginnen und Kollegen der Küstenwache für den täglichen Grenzschutz im Finnischen Meerbusen zuständig. Details will Kommandeur Mikko Hirvi nicht preisgeben – aus Sicherheitsgründen.

Mikko Hirvi, Kommandeur Küstenwache:

»Ich möchte die genaue Anzahl der Patrouillen nicht verraten, aber wir haben ständig mehrere Patrouillenboote und -schiffe auf See. Das Seegebiet wird durch ein stationäres Überwachungssystem, also Radar und Kameras, überwacht. Damit erstellen wir das Lagebild. Darüber hinaus ergänzen mobile Einheiten, Flugzeuge, Hubschrauber und verschiedene Patrouillenboote diese Überwachung.«

Küstenwache, Grenzschutz, Polizei und Streitkräfte arbeiten eng zusammen. In Zeiten wie diesen bleiben die Behörden vorsichtig mit ihren Aussagen. Der Leiter des Grenzschutzes übt sich in diplomatischen Wendungen, wenn es um die Einschätzung der Gefahrenlage geht:

Mikko Simola, Leiter Grenzschutz:

»Der Grenzschutz überwacht natürlich in Zusammenhang mit der Grenzkontrolle auch immer die territoriale Integrität Finnlands. Das heißt, dass keine unbefugten Schiffe in die finnischen Hoheitsgewässer eindringen. Klar gab es regelmäßig Militärübungen in der Ostsee. Und sicherlich kann man feststellen, dass die Intensität in letzter Zeit zugenommen hat – und wir beobachten die Lage natürlich.«

Quelle: Russisches Verteidigungsministerium

Auf wen der Grenzschützer anspielt, ist klar: Russland lässt seit geraumer Zeit regelmäßig seine militärischen Muskeln auf See spielen, mit Manövern von der Ostsee über die Nordostpassage bis in den Pazifik, wo die Kreml-Marine erst kürzlich eine gemeinsame Übung mit China abgehalten haben soll.

Welche Konsequenzen hat das für den Ostseeraum? Unweit des Hafens von Helsinki befindet sich eine Einrichtung, die genau das untersucht. Das »Hybrid Center of Excellence« analysiert die Gefahrenlage und entwickelt mögliche Gegenmaßnahmen, vor allem gegen hybride Bedrohungen. Jukka Savolainen hat den Bereich »Anfälligkeit und Resilienz« gegründet – und ist als ehemaliger Marineoffizier Experte für alles Maritime.

Jukka Savolainen, Hybrid CoE:

»Der Finnische Meerbusen ist im Fokus, weil es sich um ein sehr schmales Seegebiet handelt und dahinter die für Russland wichtigen Häfen von Sankt Petersburg liegen. Die russischen Propagandisten verbreiten gerade die Idee, dass Finnland und Estland sich darauf vorbereiten, den russischen Seeverkehr hier abzuschneiden. Das ist ein reiner Propaganda-Angriff. Man muss wissen, dass das Völkerrecht sowohl der russischen Handelsflotte wie auch der Militärflotte völlige Bewegungsfreiheit in der gesamten Ostsee garantiert. Ein Eingriff in diese Freiheit wäre völkerrechtlich eine Riesennummer. Eine Seeblockade wäre geradezu eine Kriegshandlung gegen Russland.«

Der Thinktank bietet seine Expertise EU- und Nato-Staaten an. Für diese ist Wachsamkeit geboten – auch was ihre Reaktionen angeht, sollte es zu solchen hybriden Operationen kommen:



Jukka Savolainen, Hybrid CoE:

»Wenn zum Beispiel Schiffe mit Unterwasserwaffen beschädigt werden, man aber nicht beweisen kann, wer dahintersteckt. Damit werden Handelswege gestört. Eine andere Variante ist, groß angelegte Militärübungen mit vielen Gefechten durchzuführen. Auch das hält den Verkehr auf. Und solche Versuche gab es bereits.«

Wie eng es im Finnischen Meerbusen ist, zeigt die Seite »Marine Vessel Traffic«: Hier kann man sich live anschauen, wie Tanker massenhaft russisches Öl aus Sankt Petersburg durch das schmale Seegebiet transportieren. Die Handelsroute liegt mitten in der teilweise nur 50 Kilometer breiten Bucht, zudem sind die Gewässer hier eher flach. Das birgt auch Gefahren für die Umwelt. Dem Grenzschutz bereitet das seit einiger Zeit vermehrt Sorge. Sie sind auch für diesen Bereich zuständig – und beobachten eine Zunahme an Schiffen, die den internationalen Standards nicht entsprechen.

Mikko Simola, Leiter Grenzschutz:

»Russland hat vier große Ölhäfen an der Küste des Finnischen Meerbusens, ihre Öl-Infrastruktur ist dort, und die Öltransporte werden auch in Zukunft weitergehen. Wir beobachten einen Trend, dass russisches Öl – - infolge der Sanktionen –- mit einer älteren Tankerflotte transportiert wird. Und das ist sicherlich ein Risikofaktor.«

Die Ostsee ist ein vulnerables Gewässer: Die Seehandelsrouten sind überlebenswichtig für die Volkswirtschaften aller Anrainerstaaten. Neben Energieleitungen sind vor allem die Unterwasser-Datenkabel eine lebensnotwendige kritische Infrastruktur für den gesamten Ostseeraum. Es gibt viele wichtige Industrieanlagen in den Häfen, und derzeit bereiten sich laut Medienberichten einige finnische Stromerzeuger vermehrt auf mögliche Sabotageaktionen vor. Nach den noch ungeklärten Angriffen auf die Nordstream-Pipelines fordern die Experten dringend zum Nachrüsten auf.

Jukka Savolainen, Hybrid CoE:

»Niemand kann alles sehen und hören, was in der schlammigen Ostsee passiert. Aber das ist ein Bereich, der dringend entwickelt werden muss. Das kann die Verwendung von Satellitenbildern oder die Aufzeichnung von Unterwassergeräuschen, magnetischen Störungen oder sogar Druckmessungen beinhalten. Manches ist vom Ufer aus und mit den bereits vorhandenen Sensoren sichtbar. Anderes erkennt man, wenn man genau an der richtigen Stelle ist, zum Beispiel auf einem Kriegsschiff oder einem U-Boot. Und wenn man nicht dort ist, kann man es nicht entdecken. Eine riesige Herausforderung. Groß genug, um die Forderung aufrechtzuerhalten, dass wir auch in Zukunft über ausreichende Seestreitkräfte in der Ostsee verfügen müssen.«

In seine Streitkräfte investiert Finnland entsprechend: Vorgesehen für den Verteidigungshaushalt in diesem Jahr sind insgesamt 6,1 Milliarden Euro. Das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr.