Eklat beim OSZE-Treffen in Wien

Ein »F*** dich!» an Russland

Ein internationales »Sicherheits-Treffen« mit Teilnahme Russlands? Für den lettischen Abgeordneten Rihard Kols eine Zumutung – was er eher undiplomatisch deutlich machte. Der Auftritt im Video.

------------------

Wien

Rihards Kols, Delegierter aus Lettland

»Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender. Ich will der Delegation der Russischen Föderation, die in diesem Raum sitzt, eine Botschaft übermitteln, und ich werde die ukrainischen Grenzschützer zitieren: ›Russisches Kriegsschiff - fick dich‹!«

Die deutlichen Worte des Delegierten aus Lettland auf dem diplomatischen Parkett in Wien sorgten für Aufsehen. Seine Kritik, bei der er den kolportierten Funkspruch der ukrainischen Marine bei der Verteidigung der Schlangeninsel im Schwarzen Meer zitierte, galt der Teilnahme Russlands an dem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Denn: Trotz scharfer Kritik nehmen russische Parlamentarier an dem OSZE-Treffen teil. Das hatte in Wien zu mehreren Eklats geführt. So verließen Parlamentarier den Saal, als der Vorsitzende Russland das Wort erteilte.

Andere Delegierte hissten ukrainische Flaggen, als der Leiter der russischen Delegation, der stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma, zu sprechen begann.

Aus Protest gegen die Teilnahme Russlands blieben ukrainische Parlamentarier dem Treffen fern. Auch Litauen boykottierte die zweitägige Wintertagung, die mit dem Jahrestag der russischen Invasion auf die Ukraine zusammenfällt. Der Lette Rihard Kols nannte es eine Schande, dass die Moskauer Politiker hier seien.

Rihards Kols, Delegierter aus Lettland

»Diese Institution hat sich dafür verbürgt, zu schützen und zu bewachen. Und wir sitzen da, als wäre nichts geschehen.«