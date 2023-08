Die Gondel hängt nur noch an einem einzigen Stahlseil, zwei weitere sind gerissen: Sechs Kinder und zwei Erwachsene harrten am Dienstag auf etwa 300 Metern Höhe in Lebensgefahr stundenlang über einem Tal in Pakistan aus.



Rettungskräfte versuchten zunächst vergeblich, ein Kind direkt aus der Seilbahn zu befreien: sie mussten abbrechen, der zusätzliche Druck auf das Seil hätte die Gondel noch mehr gefährdet.



Ein TV-Sender sprach per Telefon mit einem 20-jährigen in der Kabine.

Journalist: »Was ist Ihre Bitte an hohe Regierungsbeamte? Auch der Premierminister wird Ihnen bestimmt zuhören.«

Gondel-Passagier: »Ich weiß nicht, wie ich darum bitten soll. Aber es geht um Menschenleben. Wie Sie sich vorstellen können, sollten die Behörden uns alle so schnell wie möglich retten.«

»Ist es ihre Routine, diese Gondel zu benutzen?«

»Ja, es ist eine tägliche Routine.«

»Was ist plötzlich mit der Gondel passiert, was denken Sie?«

»Ich weiß es nicht genau, ein Seil ist abgerissen.«

»Passen Sie auf sich auf. Wir senden Ihre Bitte an den Premierminister und die Regierung, Sie so schnell wie möglich zu retten.«

Kurz vor Anbruch der Dunkelheit konnten die Rettungskräfte dann zwei Kinder in Sicherheit bringen. Wegen des schlechten Wetters und der Lichtverhältnisse mussten sie die Aktion danach jedoch abbrechen. Anwohner wollten sich damit nicht zufriedengeben. Fernsehaufnahmen zeigten einen Mann, der sich von der Bergstation am verbliebenen Stahlseil Richtung Gondel auf den Weg machte, um die Insassen zu erreichen. Pakistans Premierminister wies die Behörden an, alle verfügbaren Ressourcen für den Einsatz zu mobilisieren. Noch ist unklar, wann die Hilfsaktion fortgesetzt werden kann.