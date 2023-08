Im Nordwesten Pakistans sind elf Menschen bei einem Bombenanschlag getötet worden. Der Sprengsatz sei am Samstagabend an dem Fahrzeug angebracht worden, mit dem die elf Arbeiter zu einem im Bau befindlichen Armeestützpunkt unterwegs gewesen seien, und anschließend explodiert. Das erklärte der für den im Grenzgebiet zu Afghanistan gelegenen Bezirk Nord-Waziristan zuständige örtliche Regierungsbeamte Rehman Gul Khattak am Sonntag nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen. Ein ranghoher Polizeibeamter in der Region, Amir Muhammad Khan, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Bombenexplosion und die Anzahl der Todesopfer.