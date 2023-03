Die Spendenverteilung in der südpakistanischen Stadt fand auf einem Fabrikgelände statt und war nach Angaben der Polizei nicht öffentlich angemeldet. Die Vergabe von Almosen an Bedürftige ist während Ramadan üblich. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage in Pakistan hatte Premierminister Shehbaz Sharif angekündigt, während des Fastenmonats Mehl an Millionen von Menschen zu verteilen.