Die Kurzzeit-Inhaftierung des ehemaligen Premierministers Imran Khan sorgt für eine immer angespanntere Lage in Pakistan. Die Anhängerschaft Khans war vergangene Woche auf die Straße gegangen – nun hat die Regierung ihrerseits Tausende Menschen mobilisiert. Rund 7000 Demonstranten waren dem Aufruf der Regierungsparteien gefolgt, gegen die dauerhafte Freilassung Khans zu protestieren – sie haben nun das abgesperrte Regierungsviertel in Islamabad gestürmt, teilte ein Sprecher der Polizei in der Hauptstadt der Nachrichtenagentur dpa mit.