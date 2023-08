Das Urteil gegen den Ex-Premier wenige Monate vor der Parlamentswahl in Pakistan wurde in dessen Abwesenheit gesprochen. Mit der Verurteilung wurde auch Khans Verhaftung angeordnet, wie Parteivertreter erklärten. Polizisten näherten sich demnach am Samstag der Residenz Khans in der Millionenmetropole Lahore. Khan ist mittlerweile festgenommen worden und soll nach Islamabad gebracht werden.