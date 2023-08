In Pakistan ist erneut ein Mann nach Blasphemievorwürfen getötet worden. Der Lehrer sei am Freitag gestorben, sagte ein Polizeivertreter aus der pakistanischen Provinz Belutschistan der Nachrichtenagentur dpa am Montag. Er sei Anfang 20 gewesen und habe in einem Sprachzentrum Englisch unterrichtet. Schüler bezichtigten ihn demnach der Gotteslästerung.