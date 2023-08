Die Menge richtete laut Angaben eines Regierungsvertreters »schwere Schäden« in der betroffenen Gegend an, unter anderem an den Häusern von Christen und mehreren Kirchen.

Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Videos war zu hören, wie muslimische Geistliche über die Lautsprecher von Moscheen die Gläubigen zum Protest aufriefen. Unter anderem rief ein Geistlicher demnach, Christen hätten den Koran geschändet, alle Geistlichen und Muslime sollten sich daher versammeln. Wörtlich sagte er demnach: »Es ist besser zu sterben, wenn man sich nicht für den Islam interessiert.«