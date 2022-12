Kämpfe mit Extremisten nehmen zu

Der Militäroperation am Dienstag waren – letztlich gescheiterte – Verhandlungen vorausgegangen. Es folgten lange Feuergefechte, auch Explosionen seien zu hören gewesen, sagte ein Polizeioffizier. In der Nacht zu Dienstag wehrten pakistanische Soldaten zudem den Versuch Dutzender Angreifer ab, einen Militärposten zu stürmen.

Konflikte mit bewaffneten Extremisten haben in Pakistan jüngst wieder zugenommen, nachdem es in der Region mehrere Jahre lang eher ruhig geblieben war. Die an Afghanistan angrenzende Provinz Khyber Pakhtunkhwa ist häufig Schauplatz von blutigen Unruhen. Ende November erklärten die pakistanischen Taliban eine im Mai vereinbarte Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad für beendet und riefen ihre Kämpfer zu Anschlägen auf.