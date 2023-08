Chaotische Szenen im nahen Krankenhaus

Andere lagen mit verbeultem Fahrgestell auf der Seite. Nach Angaben der Polizei gegenüber dem Nachrichtensender Geo News waren noch Passagiere in einem Waggon eingeschlossen. In der Unfallklinik in Nawabshah kam es zu chaotischen Szenen, als Krankenwagen und Privatfahrzeuge die Verletzten brachten.

Ein Mann sprang mit einem Kind im Arm aus der Hintertür eines Krankenwagens, seine Kleidung war blutdurchtränkt. »Wir wissen nicht, was passiert ist, wir haben einfach nur drinnen gesessen«, sagte eine Frau benommen. Nach Angaben von Eisenbahnminister Rafique wurde in den örtlichen Krankenhäusern der Notstand ausgerufen.