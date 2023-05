Nach schweren Unruhen Pakistans Oberster Gerichtshof ordnet Freilassung von Imran Khan an

Neben der Entscheidung, dass Khans Festnahme am Dienstag illegal gewesen sei, appellierte Richter Umar Ata Bandial laut AP an Khan, dessen Anhänger müssten friedlich bleiben. Khan soll nach Angaben seiner Anwälte am Freitag vor dem Obersten Gericht in Islamabad erscheinen und bis dahin in Polizeigewahrsam bleiben.

Die Regierung hatte zuvor gewarnt, eine Freilassung Khans könnte als Belohnung für die Ausschreitungen aufgefasst werden und zu weiterer Gewalt führen. Pakistans Polizei warf Khan und mehreren führenden Mitgliedern seiner Partei am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur AP erneut Anstachelung zur Gewalt vor.