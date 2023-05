Seine Anhänger rief Khan zu neuen Protesten auf. Landesweit sollten seine Anhänger in ihren Straßen und Dörfern am Sonntag protestieren, gab Khan am Samstag auf YouTube bekannt. Ab Mittwoch möchte er seine Kampagne für sofortige Neuwahlen wieder aufnehmen.

Wiederwahl im Herbst möglich

In der südasiatischen Atommacht Pakistan zeichnet sich eine massive Konfrontation zwischen Khan samt seinen Anhängern und der Regierung ab. Die Spannungen der letzten Monate mündeten in schweren Unruhen, nachdem der Ex-Premier am Dienstag verhaftet wurde. In rund 100 Fällen muss sich Khan vor Gericht verantworten. Experten sehen das Vorgehen als politisch motiviert.