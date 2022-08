Grundlage der Ermittlungen ist ein neues Antiterrorgesetz. Es wurde auch schon unter Khans Regierung benutzt, um gegen Oppositionelle und Kritiker vorzugehen. Normalerweise sind die nächsten Schritte nach dem Ermittlungsbericht eine Festnahme und Befragung durch die Polizei.

Khans Anhänger drohen mit Machtübernahme

Das Vorgehen der Behörden könnte die politischen Spannungen in dem Land mit rund 220 Millionen Einwohnern weiter verschärfen. Berichten zufolge versammelten sich am Montag bereits Hunderte Unterstützer Khans vor seinem Anwesen in Islamabad, offenbar, um dessen mögliche Festnahme zu verhindern. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge skandierten die Unterstützer Slogans gegen den derzeitigen Premierminister Shehbaz Sharif. »Wenn Imran Khan festgenommen wird, werden wir Islamabad mit der Macht des Volkes übernehmen«, schrieb Ali Amin Gandapur, der unter Khan einst Minister war, auf Twitter.