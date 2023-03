Berichte über Brandbomben, Steine und Schüsse Polizei stürmt Haus von Pakistans Ex-Premier Khan

Tagelang hat sich Imran Khan, geschützt durch gewaltbereite Anhänger, in seinem Anwesen in Lahore verschanzt. Nun wurde sein Haus gestürmt – als Khan schon längst für eine Anhörung in Islamabad war.