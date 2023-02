In Pakistan sind bei Terroranschlägen zuletzt Dutzende Menschen ums Leben gekommen – die Regierung in Islamabad hat deshalb nun das Gespräch mit den Taliban in Afghanistan gesucht. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif reiste dafür nach Kabul. Beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, dem wachsenden Terror in der Region gemeinsam entgegenzutreten, hieß es in einer Mitteilung des pakistanischen Außenministeriums.