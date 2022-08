Die USA fahndeten nach ihm mit mehreren Millionen Dollar Kopfgeld, nun haben die pakistanischen Taliban den Tod ihres Anführers Omar Khalid Khorasani bei einem Bombenanschlag bestätigt. Demnach kamen Khorasani sowie zwei weitere Kommandeure bei einem gezielten Anschlag in der afghanischen Provinz Paktika ums Leben, wie die militanten Islamisten am Montag in einer WhatsApp-Gruppe mitteilten. Zu dem Angriff hat sich bislang niemand bekannt.