In Gwadar im Südwesten des Landes, nahe der Grenze zum Iran, hat China einen Tiefseehafen als Teil eines milliardenschweren Investments in Pakistan errichtet. Der Kampf der Separatisten richtet sich zuvorderst gegen die Kontrolle des mächtigen Militärs in Pakistans flächenmäßig größter und rohstoffreicher Provinz Belutschistan, für die sie ihrerseits die Unabhängigkeit fordern. Die chinesischen Bürger und deren Infrastruktur greifen sie als Vergeltung für ihre Partnerschaft mit dem Staat und dem Militär an. Pakistan hat mittlerweile etwa 15.000 Einsatzkräfte zum Schutz der mehreren Tausend Chinesen in der Region abgestellt.