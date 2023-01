Mutmaßlicher Selbstmordanschlag

Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus. Zunächst bekannte sich niemand dazu.

Mehrere Islamistengruppen agieren in der Region: Im März hatte ein Selbstmordattentäter der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) einen Anschlag auf eine Moschee der schiitischen Minderheit in Peschawar verübt, bei dem 64 Menschen getötet worden waren. Es war der verheerendste Anschlag in Pakistan seit 2018. Ende vergangenen Jahres hatten zugleich die pakistanischen Taliban – die unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan agieren – eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt. Seither haben sie mehrere Anschläge für sich reklamiert.