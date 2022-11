Die Ereignisse vom Donnerstag geben nun Anlass zu Besorgnis über die wachsende politische Instabilität in Pakistan – einem Land mit einer langen Geschichte von politischer Gewalt und Attentaten.

Mehrere Menschen bei Anschlag verwundet

Bei dem Anschlag wurde einer von Khans Anhängern getötet und 13 weitere Personen verwundet. »Wir sind überzeugt, dass es sich um ein gut geplantes Attentat auf den populärsten pakistanischen Politiker Imran Khan handelt«, sagte Fawad Chaudhry, ein führender Vertreter von Khans Partei Tehreek-e-Insaf. Die Parteiführung will sich am späteren Freitag in Lahore treffen. »Wir werden heute bekannt geben, wann wir unseren Marsch von Wazirabad aus fortsetzen werden«, sagte Chaudhry. Khans Partei rief ihre Anhänger in einer kurzen Erklärung dazu auf, landesweite Kundgebungen abzuhalten, um die Schießerei zu verurteilen.