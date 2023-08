Pakistan startete 1994 ein Programm zur Bekämpfung der Kinderlähmung. Die Krankheit, die das zentrale Nervensystem befallen und in Einzelfällen zu dauerhaften Lähmungen führen kann, ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist neben Afghanistan weltweit das einzige Land, in dem es in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp des Poliovirus gegeben hat.

Angesichts eines starken Anstiegs an Fällen von Kinderlähmung startete Pakistan 2019 eine Notimpfkampagne. Ein von den Vereinten Nationen finanziertes Polio-Impfprogramm hatte Pakistan dabei geholfen, die Ausbreitung der Krankheit zu kontrollieren. Die Zahl der betroffenen Kinder war im Jahr 2018 auf zwölf zurückgegangen, 2014 hatte es noch 304 Fälle gegeben.