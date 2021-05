Audiostory Die Intifada der Generation Tiktok

In Israel, im Westjordanland und in Ostjerusalem entsteht seit Wochen eine neue, vereinte Protestbewegung: Junge Palästinenser kämpfen für ihre Rechte. Beobachter sehen sich schon an den »Arabischen Frühling« erinnert. Hören Sie hier die Geschichte (25:55 Minuten).