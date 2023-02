Nach der jüngsten Gewalteskalation im Westjordanland und im Gazastreifen kommen Vertreter der israelischen Regierung und der PLO am Sonntag in Jordanien zu Gesprächen zusammen. Ziel des »sicherheitspolitischen« Treffens sei es, »Vertrauen« zwischen beiden Seiten aufzubauen, sagte ein Vertreter der jordanischen Regierung am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Treffen in Akaba, zu dem auch Vertreter der USA und Ägyptens eingeladen seien, solle dazu beitragen, die Lage zu beruhigen.