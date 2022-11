In einer internen EU-Sitzung hatten 13 der 27 EU-Staaten, darunter Deutschland, die Nutzung der Daten in den besetzten Gebieten strikt abgelehnt. Dies würde »einen gefährlichen Präzedenzfall mit erheblichen politischen Auswirkungen« schaffen, warnte etwa der Vertreter Frankreichs laut einem internen Protokoll der Sitzung. Die Bedenken teilt auch der juristische Dienst des EU-Rats, wie ein Vertreter laut dem Sitzungsprotokoll klarmachte. Der Einsatz von EU-Polizeidaten in »annektierten Gebieten« wäre nicht nur ein »sehr politischer Präzedenzfall mit enormer Signalwirkung«. Er würde auch internationales Recht brechen, so der juristische Dienst.