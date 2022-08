Auch Flores stöhnte in dem Video immer wieder, offenbar vor Schmerzen. »Wir müssen Gott danken, dass wir noch am Leben sind«, so der Politiker. Der Absturz soll sich laut Flores in einer Höhe von rund 1500 Metern in einer bergigen Region ereignet haben. Die Unglücksstelle soll sich laut der Zeitung »PanamáAmérica« zwischen den Städten Changuinola und David im Westen des mittelamerikanischen Staates befunden haben.