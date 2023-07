Der Name des Ex-Präsidenten tauchte auch in den »Panama Papers« auf, in denen es um die Gründung von Offshore-Firmen ging, um Geld in Steuerparadiesen zu verstecken. Er bestritt jedoch, in illegale Aktivitäten verwickelt zu sein.

Vier weitere Angeklagte im sogenannten New-Business-Prozess erhielten Freiheitsstrafen von bis zu acht Jahren. Die zuständige Richterin entschied auf Beschlagnahme der Aktien und des Vermögens des Verlags Editora Panamá América zugunsten des Staates.