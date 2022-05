Panzerhaubitze 2000 für die Ukraine Schwere Waffe, leicht zu bedienen

Verteidigungsministerin Lambrecht besucht die Slowakei und kündigt an, der Ukraine sieben Panzerhaubitzen vom Typ 2000 zu liefern. Erst aber sollen ukrainische Soldaten in Idar-Oberstein an dem Gerät ausgebildet werden.