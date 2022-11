Der Argentinier forderte in seiner Rede auch »menschenwürdige Arbeitsbedingungen« und verurteilte Arbeitssklaverei. In Bahrain wie auch in Katar – beides überaus reiche Staaten – leben zahlreiche Migranten aus Südasien, die dort für wenig Geld arbeiten. Bahrain möge »ein Leuchtturm« für bessere Arbeitsbedingungen in der gesamten Region sein, sagte der Pontifex. Mehrere zehntausend Migranten in Bahrain – beispielsweise aus den Philippinen – sind katholisch. Der Vatikan beziffert die Zahl der Katholiken in dem Inselstaat auf etwa 80.000.