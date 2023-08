Bei Zusammenstößen verfeindeter Stämme sind in Papua-Neuguinea in den vergangenen Wochen bis zu 150 Menschen getötet worden. Die Polizei beschreibt die Gewalt in der nördlichen Provinz Enga als einen »Buschbrand, der außer Kontrolle geriet«. Nach Angaben lokaler Medien wurde eine Spezialeinheit in die Region entsandt. Sie sei befugt, »tödliche Gewalt« anzuwenden.