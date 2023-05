»Ich danke Ihnen für diesen Sieg« Santiago Peña gewinnt Präsidentschaftswahl in Paraguay

»Ich danke Ihnen für diesen Sieg in Paraguay«, sagte der 44 Jahre alte Wirtschaftswissenschaftler Peña am Sonntag. Dem Präsidenten kommt in dem südamerikanischen Land eine zentrale Rolle zu, er ist auch Regierungschef.

In den vergangenen 76 Jahren hat die Partido Colorado nur eine Wahl in Paraguay verloren – und war von 2008 bis 2013 nicht an der Macht.

Vor fünf Jahren verlor Alegre gegen Mario Abdo Benítez, den nun scheidenden Amtsinhaber. Abdo Benítez durfte aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht erneut antreten. Dem Präsidenten ist nur eine Amtszeit erlaubt.