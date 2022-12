Die tödlichen Schüsse in Paris sind nach Angaben von Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Tat eines Rechtsextremisten gewesen. »Die kurdische Gemeinschaft und durch sie alle Pariser wurden durch diese Morde, die von einem rechtsextremen Aktivisten begangen wurden, ins Visier genommen«, schreibt Hidalgo auf Twitter. »Die Kurden, wo auch immer sie leben, müssen in Frieden und Sicherheit leben können. Mehr denn je steht Paris in diesen dunklen Stunden an ihrer Seite.«