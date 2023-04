Bombenanschlag auf Pariser Synagoge Mittäter nach über 40 Jahren verurteilt

Als der Sprengsatz am 3. Oktober 1980 in der Rue Copernic im Westen der französischen Hauptstadt explodierte, befanden sich mehr als 300 Gläubige in der Synagoge, um Schabbat und drei Bar-Mitzwa-Feiern zu begehen. Der Angriff gilt als erster tödlicher antisemitischer Anschlag in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Verantwortlich für den Angriff soll ein fünfköpfiges Kommando einer radikalen palästinensischen Organisation gewesen sein. Allerdings konnten keine weiteren Tatverdächtigen aufgespürt werden.