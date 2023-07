Zur Demonstration am Samstag hatte die Familie von Adama Traoré aufgerufen. Die Umstände seines Todes erinnern an den Fall George Floyd in den Vereinigten Staaten: Nach Angaben seiner Familie soll auch der 24-Jährige von Beamten bis zur Erstickung zu Boden gedrückt worden sein.

Die Demonstration gegen Polizeigewalt und Rassismus war ursprünglich als Marsch im Pariser Vorort Beaumont-sur-Oise geplant gewesen, wo Traoré damals gestorben war. Dort wurde sie jedoch bereits vor Tagen von der örtlichen Präfektur mit der Begründung eines erhöhten Risikos für die öffentliche Ordnung und Sicherheit verboten. Das Verbot wurde am Freitag von einem Gericht bestätigt, woraufhin stattdessen zu einer Versammlung im Zentrum von Paris aufgerufen wurde.