Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge kam es allerdings erneut zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Nach Angaben eines Reporters setzte die Polizei Tränengas ein, nachdem es am Rande des Gedenkmarsches zu Krawallen gekommen war. Zudem wurde mitgeteilt, dass in der Region Paris am Donnerstag ab 19 Uhr keine Busse und Straßenbahnen mehr fahren würden.

Eine Motorradstreife hatte den 17-Jährigen am Dienstagmorgen in Nanterre am Steuer eines Autos gestoppt. In einem Video war zu sehen, wie ein Polizist mit seiner Waffe auf den Fahrer zielte und aus nächster Nähe schoss, als das Auto plötzlich beschleunigte.