Misstrauensvotum gegen Regierung angekündigt

Um eine Niederlage abzuwenden, boxte die Regierung die Reform am Donnerstag in letzter Minute ohne die abschließende Zustimmung des Parlaments durch. Sie entschied, das wichtigste Reformprojekt von Präsident Emmanuel Macron mithilfe eines Sonderartikels der Verfassung ohne Abstimmung in der Nationalversammlung umzusetzen. Das Mitte-Lager des Präsidenten hatte auf Unterstützung der konservativen Républicains gesetzt, war sich dieser am Ende aber nicht sicher.

Linke und Rechtsnationale kündigten bereits Misstrauensanträge an. Diese müssen bis Freitagnachmittag vorliegen. Dass die Regierung damit gestürzt wird, gilt aber als wenig wahrscheinlich. Der Präsident der Républicains, Éric Ciotti, erklärte bereits, seine Fraktion werde keinen Misstrauensantrag unterstützen. Ob sich aber alle Abgeordneten daran halten, blieb offen. Einen Fraktionszwang wie in Deutschland gibt es in Frankreich nicht.