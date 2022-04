Mohammed Abrini ist einer der Angeklagten, denen in Paris wegen der Terrorserie im Jahre 2015 zurzeit der Prozess gemacht wird. Er sagte aus, dass es Pläne zu weiteren Anschlägen in der französischen Hauptstadt gegeben habe.

Die Attentate seien ursprünglich während der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich beabsichtigt gewesen, sagte Abrini am Mittwoch vor Gericht. Stattdessen sei es kurzfristig am 22. März 2016 zu den Anschlägen auf den Flughafen und die Metro in Brüssel gekommen. »Der 22. März, das war nicht vorgesehen«, sagte Abrini, der beim Anschlag auf den Flughafen als »Mann mit Hut« auf Kamerabildern auftauchte.

Bei der Anschlagserie am 13. November 2015 hatten Extremisten insgesamt 130 Menschen getötet. Drei Angreifer verübten ein Massaker im Konzertsaal Bataclan, andere griffen Bars und Restaurants an. Am Stade de France sprengten sich zudem während eines Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich drei Selbstmordattentäter in die Luft. Die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) reklamierte die Taten, die Frankreich ins Mark trafen, für sich. Angeklagt sind insgesamt 20 mutmaßliche Islamisten.

Wie Abrini aussagte, begleitete er das Pariser Terrorkommando am 12. November 2015 von Brüssel nach Paris, kehrte aber am Vorabend der Anschläge in die belgische Hauptstadt zurück – wie er sagte, weil er doch keine Menschen töten wollte. Dennoch schlüpfte er in Brüssel in wechselnden Verstecken des Terrorkommandos unter, in denen nach seiner Aussage überall schwere Waffen gelagert waren. Dorthin kehrte auch der einzige Überlebende des Terrorkommandos zurück, der in Paris mitangeklagte Salah Abdeslam. Dieser zündete seine Sprengstoffweste nach eigener Darstellung vor Gericht nicht, weil er sich ebenfalls umentschied.

Laut Abrini sagte er den anderen Islamisten: »Ich habe es versucht, aber die Weste hat nicht funktioniert.« Dafür hätten die übrigen Abdeslam zur Rechenschaft gezogen. »Warum hast du nicht ein Feuerzeug oder eine Kippe genommen, um dich in die Luft zu jagen?« Zum Ende seiner Aussage wandte sich Abrini an die Angehörigen der Opfer. »Der 13. November, das hätte nie geschehen dürfen, ich entschuldige mich.«