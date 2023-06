Die Sonne scheint, und das Wasser glitzert. Schwimmen gehen sollte man in der Seine an den meisten Tagen aber nicht. Wie es aktuell um die Wasserqualität des Pariser Flusses steht – das will Dan Angelescu gerade herausfinden.

Dan Angelescu, FLUIDON GmbH:

»Wir messen zwei Fäkalien-Indikatorbakterien, E. coli und Enterokokken. Sie stammen beide aus Fäkalien, sodass ihr Vorhandensein auf eine Kontamination hinweist, und die Konzentration dieser Bakterien ermöglicht es uns zu wissen, ob das Baden im Wasser sicher ist oder nicht.«

Angelescu arbeitet bereits seitsechs Jahren daran, dass Menschen wieder ohne Bedenken im Fluss schwimmen können. Jetzt drängt die Zeit: Im Sommer 2024 richtet Paris die Olympischen Spiele aus. Einige der Sportveranstaltungen sollen auf der Seine stattfinden. Stand jetzt wäre das kaum zu verantworten. An manchen Tagen ist das Wasser zu verdreckt, an anderen Tagen ginge es gerade so.

Dan Angelescu, FLUIDON GmbH:

»Es hängt wirklich vom Wetter ab, denn der größte Verschmutzer der Seine sind die großen Regenereignisse, die durch Mischwasserüberläufe eine Menge unbehandeltes Abwasser ins Wasser bringen. Und wenn es dann regnet, kann die Wasserqualität für ein paar Tage richtig schlecht werden.«

Um dies im nächsten Sommer zu verhindern, baut die Stadt im Süden von Paris ein riesiges unterirdisches Becken mit einem Fassungsvermögen von 50.000 Kubikmetern – etwa das Äquivalent von 20 olympischen Schwimmbecken. So soll das Regenwasser gesammelt und ein Überlaufen verhindert werden.

Ein weiterer Teil des Plans besteht darin, Häuser flussaufwärts neu an das Abwassersystem anzuschließen.

Stephane Vidalie, Anwohner

»Als Bürger ist es wichtig zu wissen, dass wir nicht mehr zur Verschmutzung der Wasserstraßen beitragen, in die das Abwasser ursprünglich eingeleitet wurde. Jetzt folgt es einem separaten Kreislauf und durchläuft die Wasseraufbereitungsanlage, wie es hätte sein sollen.«

Paris hofft, über die Olympischen Spiele hinaus von dem Projekt profitieren zu können. Das Ziel sei, dass die Menschen entlang der Seine noch bis 2025 als sogenanntes "Erbe" der Olympischen Spiele darin schwimmen können.