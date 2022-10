Mehrere Zehntausend Menschen sind am Sonntag in Paris auf die Straße gegangen, um gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron zu demonstrieren. Die Linkspartei um den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon hatte unter dem Namen »Marsch gegen das teure Leben und das Nichtstun in der Klimakrise« zu den Protesten aufgerufen.