Das andere Szenario ist klar: Netanyahu kehrt an die Macht zurück. Und dann? Der Ex-Premier steht immer noch wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen vor Gericht. Sollte Netanyahu Premier werden, dann wird er mit ziemlicher Sicherheit dafür sorgen, dass er endgültig Immunität erhält. Die Slogans vom »tiefen Staat« von der Polizei, der Justiz und den Medien, denen man nicht trauen könne, werden überall zu hören sein. Und wahrscheinlich wird die Rechte schließlich ihr liebstes Projekt durchsetzen wollen: Die Beschneidung der Befugnisse des Obersten Gerichts, will heißen, es könnte dann einmal in der Knesset beschlossene Gesetze nicht mehr kippen. Netanyahu könnte das Land endgültig in eine »illiberale Demokratie« führen, wie Ministerpräsident Viktor Orbán sein System in Ungarn nennt.

Unruhige Monate voraus

Die Frage, die sich nun den Israelis stellt, geht weit darüber hinaus, ob man »links« oder »rechts« wählt, ob man Netanyahu oder Lapid oder einen anderen Politiker bevorzugt. Die Israelis werden sich entscheiden müssen, in was für einem Staat sie leben, was für ein System sie wollen. Es wird auch eine Entscheidung werden, wo der jüdische Staat in Zukunft seine Allianzen haben wird, haben kann. Sollte Israel den Weg Netanyahus wählen, dann würde es davon nur profitieren, wenn bei den nächsten Wahlen in den USA Donald Trump oder ein anderer Republikaner gewönne. Ein demokratischer Präsident dürfte mit einer antiliberalen israelischen Regierung in vielen Bereichen auf Kollisionskurs gehen. Das liberale Westeuropa wiederum verliert Israel schon seit Jahren und dürfte es dann noch schneller verlieren. Doch wer weiß: Der Ukrainekrieg verändert vieles. In einer Welt, die wieder zu feindlichen Blöcken mutiert, könnte selbst ein »illiberales« Israel dem Westen viel Wert sein. Nicht nur als Brückenkopf im Nahen Osten, sondern als Land, das im Cyberkrieg, in der Geheimdienstaufklärung und im Hightech-Bereich viel anzubieten hat.

Was sicher ist: Die nächsten Monate werden in Israel mal wieder aufregend und spannend und unruhig. Das ist ja nicht wirklich neu im jüdischen Staat.